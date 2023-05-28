Sandığa giden taraftar, Valencia'ya oy verdi
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanan bir taraftar, Icardi, Valencia ve Aboubakar'ın isimlerinin yer aldığı kağıda mühür bastı.
Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak olan cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi, Türkiye genelinde tamamlandı.
Fenerbahçeli bir taraftar sosyal medyada yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.
Taraftar, oy verme işlemi sırasında üzerinde Galatasaraylı Mauro Icardi, Fenerbahçeli Enner Valencia ve Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ın resmi ve isminin yer aldığı kağıda mühür vurduğu anları paylaştı.
Valencia'ya oy verdiği sırada sandık görevlisi tarafından uyarılması da dikkat çekti.
En Çok Okunan Haberler
-
- YSK Başkanı Ahmet Yener'den flaş açıklama
- RTÜK Başkan Yardımcısı Merve Dizdar'ı hedef aldı
- Pusulayı düşürdü, oyu belli oldu
- Erdoğan'ın oy kullandığı okulda gerginlik
- Soylu hedef aldı EGM harekete geçti!
- Cem Yılmaz'dan 'Merve Dizdar' paylaşımı
- 'Dünyanın en uzun boylu kadını' oyunu evinde kullandı
- 'TRT Arabi' gerginliği: Yurttaşlar tepki gösterdi
- Cannes'da büyük onur! Ödül Merve Dizdar'a
- Oy kabinine silahla girdi, Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti