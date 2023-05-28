Sandığa giden taraftar, Valencia'ya oy verdi

Yayınlanma: 28.05.2023 - 17:49

Güncelleme: 28.05.2023 - 18:07

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak olan cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi, Türkiye genelinde tamamlandı.

Fenerbahçeli bir taraftar sosyal medyada yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.

Taraftar, oy verme işlemi sırasında üzerinde Galatasaraylı Mauro Icardi, Fenerbahçeli Enner Valencia ve Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ın resmi ve isminin yer aldığı kağıda mühür vurduğu anları paylaştı.

Valencia'ya oy verdiği sırada sandık görevlisi tarafından uyarılması da dikkat çekti.