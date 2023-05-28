2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Sandığa giden taraftar, Valencia'ya oy verdi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanan bir taraftar, Icardi, Valencia ve Aboubakar'ın isimlerinin yer aldığı kağıda mühür bastı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 17:49
Abone Ol google-news

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak olan cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi, Türkiye genelinde tamamlandı.

Fenerbahçeli bir taraftar sosyal medyada yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.

Taraftar, oy verme işlemi sırasında üzerinde Galatasaraylı Mauro Icardi, Fenerbahçeli Enner Valencia ve Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ın resmi ve isminin yer aldığı kağıda mühür vurduğu anları paylaştı.

Valencia'ya oy verdiği sırada sandık görevlisi tarafından uyarılması da dikkat çekti.


Seçim 2023 enner valencia fenerbahçe

İlgili Haberler

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu: 'Ligde işler bizim elimizde değil'

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu: 'Ligde işler bizim elimizde değil'
Arda Güler, Fenerbahçe ile sözleşme uzattı

Arda Güler, Fenerbahçe ile sözleşme uzattı
Fenerbahçeli Lincoln Henrique'den transfer itirafı: 'Jorge Jesus beni ikna etti'

Fenerbahçeli Lincoln Henrique'den transfer itirafı: 'Jorge Jesus beni ikna etti'

En Çok Okunan Haberler