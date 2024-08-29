Sandro Tonali 10 ay sonra formasına kavuştu: Newcastle United İngiltere Lig Kupası'nda tura atladı!
Newcastle United, İngiltere Lig Kupası 2. turunda deplasmanda karşılaştığı Nottingham Forest'ı penaltılar sonucunda mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
İngiltere Lig Kupası ikinci tur karşılaşmasında Nottingham Forest, sahasında Newcastle United ile karşı karşıya geldi. Maçın normal süresi 1-1 sona erdi.
Newcastle United, 1. dakikada Joseph Willock ile öne geçti. Nottingham Forest, Joao Pedro Silva ile 50. dakikada eşitliği sağladı.
TONALİ 10 AY SONRA YEŞİL SAHALARDA
Maçın 1-1'lik normal süresinin ardından penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 4-3'lük üstünlük sağlayan Newcastle United, tur atlayan taraf oldu. Nottingham Forest, turnuvaya veda etti.
Newcastle United'da 10 aylık bahis cezası sona eren Sandro Tonali, bu karşılaşmayla birlikte sahalara geri döndü.
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