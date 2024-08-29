Sandro Tonali 10 ay sonra formasına kavuştu: Newcastle United İngiltere Lig Kupası'nda tura atladı!

Newcastle United, İngiltere Lig Kupası 2. turunda deplasmanda karşılaştığı Nottingham Forest'ı penaltılar sonucunda mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2024 - 10:47
Sandro Tonali 10 ay sonra formasına kavuştu: Newcastle United İngiltere Lig Kupası'nda tura atladı!
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İngiltere Lig Kupası ikinci tur karşılaşmasında Nottingham Forest, sahasında Newcastle United ile karşı karşıya geldi. Maçın normal süresi 1-1 sona erdi.

Newcastle United, 1. dakikada Joseph Willock ile öne geçti. Nottingham Forest, Joao Pedro Silva ile 50. dakikada eşitliği sağladı.

TONALİ 10 AY SONRA YEŞİL SAHALARDA

Maçın 1-1'lik normal süresinin ardından penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 4-3'lük üstünlük sağlayan Newcastle United, tur atlayan taraf oldu. Nottingham Forest, turnuvaya veda etti.

Newcastle United'da 10 aylık bahis cezası sona eren Sandro Tonali, bu karşılaşmayla birlikte sahalara geri döndü.


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