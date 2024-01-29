Sane'ye tokat atmıştı: Union Berlin'den Bjelica kararı!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, takımdaki geleceği tartışılan teknik direktör Nenad Bjelica ile yola devam etme kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2024 - 21:00
Sane'ye tokat atmıştı: Union Berlin'den Bjelica kararı!
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Leroy Sane ile yaşadığı münakaşa sonucu 3 maç ceza alan Union Berlin teknik direktörü Nenad Bjelica'nın takımdaki geleceği tartışılıyordu. Union Berlin, tecrübeli teknik adam Nenad Bjelica hakkında kararını verdi.

Sky Sport'un haberine göre, Bundesliga ekibi Union Berlin, Nenad Bjelica ile yola devam etme kararı aldı.

Hırvat teknik adamın Çarşamba günü gerçekleşecek antrenmanda takımının başında olacağı, Bjelica'nın 3 maçlık cezasının bitmesinin ardından da takımıyla sahada olacağı ifade edildi.

SANE'YE TOKAT ATTI

Trabzonspor'dan ayrılıp Union Berlin'e imza atan Bjelica, Bayern Münih karşılaşmasında Alman futbolcu Leroy Sane'ye tokat atmış ve kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

Almanya Futbol Federasyonu, tecrübeli teknik adama 3 maç ceza verdi.


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