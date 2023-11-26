Trabzonspor ile yolları ayırmıştı: Nenad Bjelica'nın yeni adresi belli oldu!
Süper Lig ekibi Trabzonspor ile yollarını ayıran Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica'nın Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımı Union Berlin'in yeni hocası olduğu açıklandı.
Trabzonspor'da alınan üst üste başarısız sonuçlar sonrası görevinden ayrılan Nenad Bjelica'nın yeni takımı belli oldu.
Alman ekibi Union Berlin, Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica'nın takımın başına getirildiğini açıkladı.
FISCHER İLE YOLLAR AYRILDI
Urs Fischer'in görevine son verilmesinin ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Union Berlin, Bjelica'da karar kıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, 'Hoş geldin Bejlica' ifadeleri kullanıldı.
TRABZONSPOR KARİYERİ
Austria Wien, Dinamo Zagreb, Osijek ve Trabzonspor gibi önemli takımları çalıştıran Bjelica, bordo-mavili takımda 16 maça çıktı. Hırvat teknik direktör, 8 galibiyet alırken 8 de mağlubiyet yaşadı.
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