Şanlıurfa'da gol sesi çıkmadı!

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Şanlıurfaspor ile Tuzlaspor 0-0 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 00:07
Şanlıurfa'da gol sesi çıkmadı!
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TFF 1. Lig'in 24. haftasında Şanlıurfaspor ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'ndaki maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Tuzlaspor, Philip Awuku'nun 65. dakikada kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından iki takım da 23 puana yükseldi.

Şanlıurfaspor gelecek hafta Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Tuzlaspor, sahasında Keçiörengücü'nü ağırlayacak.


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