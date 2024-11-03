Şanlıurfaspor 5 maçtır yenilmiyor
Trendyol 1. Lig'de oynadığı son 5 maçta yenilmeyen Şanlıurfaspor, yakaladığı seriyi sürdürmeyi hedefliyor.
Son 5 maçta Yeni Malatyaspor 3-0, Adanaspor'u ise 4-1 yenen Şanlıurfa temsilcisi, Kocaelispor ile 0-0, Alagöz Holding Iğdır FK ile 3-3 ve Esenler Erokspor ile de 1-1 berabere kaldı.
Şanlıurfa ekibi, 11 maçta 4 galibiyet 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle şu ana kadar 15 puan topladı.
Rakip fileleri 18 kez havalandıran Şanlıurfaspor, kalesinde de 18 gole engel olamadı.
Sarı-yeşilli ekipte, Olarenwaju Kayode 5, Aly Malle ise rakip ağlara 4 gol göndererek takımın en skorer isimleri oldu.
Kırgız kaleci Erzhan Tokotaev'in sakatlanması sonrası kaleye geçen Abdulkadir Sünger'in oynadığı 5 maçta da takım kaybetmedi.
Şanlıurfaspor, gelecek hafta ise sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçı da kazanıp serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Etiketler: #Şanlıurfaspor #Maç #futbol
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