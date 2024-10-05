Şanlıurfaspor, Yeni Malatyaspor karşısında zorlanmadı!

Trendyol 1. Lig'de Şanlıurfaspor, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Şanlıurfaspor, Yeni Malatyaspor karşısında zorlanmadı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.10.2024 - 21:20

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Şanlıurfa 11 Nisan StadyumU'ndaki maçta Şanlıurfaspor sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren golleri 53,73 ve 79'da Aly Malle kaydetti.

Şanlıurfaspor, bu sonucun ardından 10 puana ulaştı. Malatyaspor, 0 puanda lig'in son sırasında kaldı.

Trendyol 1.Lig'in bir sonraki haftasında Şanlıurfaspor, Adanaspor deplasmanına gidecek. Yeni Malatyaspor, Evinde Ankaragücünü konuk edecek.


Etiketler: #Trendyol 1.Lig #Şanlıurfaspor #yeni malatyaspor
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