Santi Cazorla 20 yıl sonra eski kulübüne döndü!

Yayınlanma: 16.08.2023 - 23:47

Güncelleme: 16.08.2023 - 23:47

İspanyol futbolcu Santi Cazorla, futbola başladığı eski kulübü Real Oveido'ya 20 yıl sonra geri döndü.

38 yaşındaki futbolcu La Liga 2.Lig ekibiyle 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Son olarak Al-Sadd forması giyen Cazorla daha önce kariyerinde Villarreal, Arsenal ve Malaga formaları da giydi.