Santi Cazorla 20 yıl sonra eski kulübüne döndü!

38 yaşındaki İspanyol futbolcu Santi Cazorla, altyapısından yetiştiği La Liga 2.ligi ekibi Real Oviedo'ya transfer oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2023 - 23:47
Santi Cazorla 20 yıl sonra eski kulübüne döndü!
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İspanyol futbolcu Santi Cazorla, futbola başladığı eski kulübü Real Oveido'ya 20 yıl sonra geri döndü. 

38 yaşındaki futbolcu La Liga 2.Lig ekibiyle 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Son olarak Al-Sadd forması giyen Cazorla daha önce kariyerinde Villarreal, Arsenal ve Malaga formaları da giydi. 


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