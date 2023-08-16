Santi Cazorla 20 yıl sonra eski kulübüne döndü!
38 yaşındaki İspanyol futbolcu Santi Cazorla, altyapısından yetiştiği La Liga 2.ligi ekibi Real Oviedo'ya transfer oldu.
İspanyol futbolcu Santi Cazorla, futbola başladığı eski kulübü Real Oveido'ya 20 yıl sonra geri döndü.
38 yaşındaki futbolcu La Liga 2.Lig ekibiyle 1 yıllık anlaşmaya vardı.
Son olarak Al-Sadd forması giyen Cazorla daha önce kariyerinde Villarreal, Arsenal ve Malaga formaları da giydi.
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