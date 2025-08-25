FootMercato'nun haberine göre Milan, teknik direktör Allegri'nin planlarına uymayan Santiago Gimenez'i satış listesine koydu. 24 yaşındaki Meksikalı golcüyle Premier Lig ekipleri ilgilenirken, Fenerbahçe de fırsat kolluyor. Peki, Santiago Gimenez kimdir? Santiago Gimenez kaç yaşında, nereli? Santiago Gimenez Fenerbahçe'ye mi geliyor?

SANTIAGO GIMENEZ KİMDİR?

Santiago Giménez 18 Nisan 2001 yılında dünyaya geldi. AC Milan takımında forvet pozisyonunda görev yapan Arjantin asıllı Meksikalı millî futbolcudur.

SANTIAGO GIMENEZ HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?

Profesyonel kariyerine 2017 yılında Cruz Azul kulübünde başladı. 3 Şubat 2025'te Giménez, Serie A kulübü AC Milan ile dört buçuk yıllık sözleşme imzaladı ve transfer ücreti olarak 32 milyon € ödendiği bildirildi. İki gün sonra Coppa Italia çeyrek finalinde Roma'ya karşı oynanan ve 3-1 galibiyetle sonuçlanan maçta Joāo Félix'e asist yaparak Milan formasıyla ilk maçına çıktı.