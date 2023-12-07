Santos son dakikada yıkıldı: 111 yıllık tarihinde bir ilki yaşadı!
Santos, Brezilya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 38. haftasında kendi sahasında ağırladığı Fortaleza'ya 2-1 mağlup olarak tarihinde ilk kez küme düştü.
Brezilya Serie A'nın köklü temsilcilerinden Santos, 111 yıllık tarihinde ilk kez küme düştü.
Ligin son hafta karşılaşmasında evinde Fortaleza'yı konuk eden Santos, karşılaşmayı 2-1'lik sonuçla kaybetti.
Müsabakada Fortaleza, Marinho'nun 39. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Santos, 58'de Messias'ın golüyle skora dengeyi getirdi.
111 TARİHİNDE BİR İLKİ YAŞADI
Fortaleza 90+6'da Juan Martin Lucero ile galibiyet golünü buldu ve Fortaleza üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonuçla birlikte Santos, 111 yıllık tarihinde ilk kez küme düşmüş oldu.
KÜME DÜŞMEYEN 3 TAKIMDAN BİRİYDİ
Geçmiş yıllarda kadrosunda Neymar, Rodrygo ve Gabriel Barbosa gibi isimleri bulunduran Santos, Sao Paulo ve Flamengo ile birlikte Brezilya Serie A'dan düşmeyen 3 takım arasında yer alıyordu.
Böylece bu unvana sahip sadece Sao Paulo ve Flamengo takımları kalmış oldu.
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