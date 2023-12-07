Santos son dakikada yıkıldı: 111 yıllık tarihinde bir ilki yaşadı!

Yayınlanma: 07.12.2023 - 11:09

Güncelleme: 07.12.2023 - 11:09

Brezilya Serie A'nın köklü temsilcilerinden Santos, 111 yıllık tarihinde ilk kez küme düştü.

Ligin son hafta karşılaşmasında evinde Fortaleza'yı konuk eden Santos, karşılaşmayı 2-1'lik sonuçla kaybetti.

Müsabakada Fortaleza, Marinho'nun 39. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Santos, 58'de Messias'ın golüyle skora dengeyi getirdi.

111 TARİHİNDE BİR İLKİ YAŞADI

Fortaleza 90+6'da Juan Martin Lucero ile galibiyet golünü buldu ve Fortaleza üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Santos, 111 yıllık tarihinde ilk kez küme düşmüş oldu.

KÜME DÜŞMEYEN 3 TAKIMDAN BİRİYDİ

Geçmiş yıllarda kadrosunda Neymar, Rodrygo ve Gabriel Barbosa gibi isimleri bulunduran Santos, Sao Paulo ve Flamengo ile birlikte Brezilya Serie A'dan düşmeyen 3 takım arasında yer alıyordu.

Böylece bu unvana sahip sadece Sao Paulo ve Flamengo takımları kalmış oldu.