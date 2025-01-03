Ziyech'ten Galatasaray'a kötü haber: Transferden vazgeçtiler!
Hakim Ziyech ile yolları ayırmak isteyen Galatasaray'a Yunanistan'dan kötü haber geldi. Faslı yıldız ile ilgilenen Olympiakos, transferden vazgeçti.
Galatasaray'da Hakim Ziyech çıkmazı yaşanıyor. Faslı yıldızla ilgilenen Olympiakos transferden vazgeçti.
Yunan basınından Sportime'da yer alan habere göre Olympiakos'un transferden vazgeçmesinin 3 nedeni var.
İlk neden, Olympiakos Teknik Direktörü Luis Mendilibar'ın, hem hücum hem de savunmada elinden gelenin tamamını ortaya koymayan bir futbolcuyu istememesi. Orta sahalarından gol katkısı bekleyen Mendilibar, uzun süredir skor üretmekten uzak olan Hakim Ziyech'i tercih etmiyor.
Olympiakos için diğer bir konu ise transferin oldukça maliyetli olması. Transferin maliyetinin 3 milyon euroyu aşması beklenirken, Yunan ekibi daha önce Willian'da benzer bir süreci yaşadığı için bu yükün altına girmek istemiyor.
Son olarak ise Hakim Ziyech'in sakatlık geçmişinin kabarık olması. Yunan devi, Ziyech'in sakatlık problemini de büyük bir sorun olarak görüyor.
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