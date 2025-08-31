Jorge Mendes görevlendirildi: Fenerbahçe'de hedef 2 yıldız!

Jose Mourinho ile vedalaşan Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Kerem Aktürkoğlu'nu bu akşam İstanbul'a getirecek olan ve dün akşam Ederson için resmi adım atan sarı-lacivertliler, bir yıldızı daha bitirmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE 12 TEKL İF ETTİ, MANCHESTER CITY 15 İSTİYOR

Foot Mercato'nun haberine göre Fenerbahçe, Ederson'a 12 milyon Euro + bonus teklif etti. İngiliz devinin talebi ise 15 milyon Euro oldu.

EDERSON'LA B İRLİKTE ASENSIO

Öte yandan haberde Fenerbahçe'nin Ederson'un yanı sıra Marco Asensio için de görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.

Her iki transferin sürecini de menajer Jorge Mendes'in yürüttüğü ifade edildi.