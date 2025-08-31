Cumhuriyet Gazetesi Logo
Jorge Mendes görevlendirildi: Fenerbahçe'de hedef 2 yıldız!

31.08.2025 13:30:00
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, menajer Jorge Mendes'i hem Ederson hem de Asensio transferinde görevlendirdiği iddia edildi.

Jose Mourinho ile vedalaşan Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Kerem Aktürkoğlu'nu bu akşam İstanbul'a getirecek olan ve dün akşam Ederson için resmi adım atan sarı-lacivertliler, bir yıldızı daha bitirmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE 12 TEKLİF ETTİ, MANCHESTER CITY 15 İSTİYOR

Foot Mercato'nun haberine göre Fenerbahçe, Ederson'a 12 milyon Euro + bonus teklif etti. İngiliz devinin talebi ise 15 milyon Euro oldu.

EDERSON'LA BİRLİKTE ASENSIO

Öte yandan haberde Fenerbahçe'nin Ederson'un yanı sıra Marco Asensio için de görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.

Her iki transferin sürecini de menajer Jorge Mendes'in yürüttüğü ifade edildi.

