Jorge Mendes görevlendirildi: Fenerbahçe'de hedef 2 yıldız!

Jose Mourinho ile vedalaşan Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Kerem Aktürkoğlu'nu bu akşam İstanbul'a getirecek olan ve dün akşam Ederson için resmi adım atan sarı-lacivertliler, bir yıldızı daha bitirmeyi hedefliyor.
FENERBAHÇE 12 TEKLİF ETTİ, MANCHESTER CITY 15 İSTİYOR
Foot Mercato'nun haberine göre Fenerbahçe, Ederson'a 12 milyon Euro + bonus teklif etti. İngiliz devinin talebi ise 15 milyon Euro oldu.
EDERSON'LA BİRLİKTE ASENSIO
Öte yandan haberde Fenerbahçe'nin Ederson'un yanı sıra Marco Asensio için de görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.
Her iki transferin sürecini de menajer Jorge Mendes'in yürüttüğü ifade edildi.