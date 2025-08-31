İstanbul'a geliş saati belli oldu: Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'na kavuşuyor!

Benfica ile Kerem Aktürkoğlu transferi konusunda anlaşmaya varan Fenerbahçe, 26 yaşındaki futbolcuyu İstanbul'a getiriyor.

Milli futbolcuyu taşıyan özel uçağın, bugün saat 17.00 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.

BENFICA TRANSFERİ VE MALİYETİ DUYURDU

Portekiz temsilcisi Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22,5 milyon avro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken ücret ödemesini öngörmektedir. Bu da transferin toplam değerinin 25 milyon avroya ulaşabileceği anlamına gelmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, öncelik hakkı olması nedeniyle transferin koşullarıyla ilgili milli futbolcunun eski takımı Galatasaray'a bilgi verildiği kaydedildi.

GALATASARAY HAKKINI KULLANMAYACAĞINI A ÇIKLADI

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinde oyuncunun Avrupa listesine kaydedilmesi için bir engel çıkarmayacaklarını söyledi.

Eski futbolcuları Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe Kulübüne transferiyle ilgili konuşan Yazgan, "Geçen sene bu zamanlarda Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle ilgili Benfica ile yaptığımız sözleşmede bir öncelik hakkımız var. Benfica, bu hak sebebiyle Kerem Aktürkoğlu ile ilgili teklifleri önce Galatasaray Kulübüne sormak zorunda. Benfica, dün bize Fenerbahçe'nin teklifini detaylı şekilde iletti ve bu hakkımızı kullanıp kullanmayacağımızı sordu. Normal şartlarda bahsi geçen rüçhan hakkından kaynaklı 5 iş günlük süre 5 Eylül Cuma günü doluyor. Başka bir deyişle de Avrupa listesine yazma süreci tamamlanınca doluyor. Fenerbahçe Kulübünün bu gerçeklikten bir haber olarak bu süreci götürmüş olmasını da şaşkınlıkla takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki futbolcu, Geçtiğimiz transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'dan Benfica'ya 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

Benfica kariyerinde 58 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 17 gol, 13 asistlik katkı sağladı.