Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sarı-lacivertlilerde arayış devam ediyor: Luciano Spalletti'den Fenerbahçe kararı!

Sarı-lacivertlilerde arayış devam ediyor: Luciano Spalletti'den Fenerbahçe kararı!

5.09.2025 14:33:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Sarı-lacivertlilerde arayış devam ediyor: Luciano Spalletti'den Fenerbahçe kararı!

İtalyan teknik direktör Luciano Spalletti, ailesiyle vakit geçirmek istediğini ve takım çalıştırmak istemediğini Fenerbahçe'ye ilettiği iddia edildi.

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için gündeme gelen isimlerden biri Luciano Spalletti olmuştu.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Luciano Spalletti, ailesiyle vakit geçirmek istediğini ve takım çalıştırmak istemediğini Fenerbahçe'ye iletti. 66 yaşındaki teknik adam, konunun yalnızca Fenerbahçe ile ilgili olmadığını, dinlenmeye ihtiyacı olduğunu da ekledi.

Son olarak İtalya Milli Takımı'nda görev yapan Spalletti, haziran ayında görevinden ayrılmasından bu yana takım çalıştırmıyor.

FENERBAHÇE DİĞER ADAYLARA YÖNELECEK

Fenerbahçe, Spalletti'den gelen bu cevabın ardından listedeki diğer teknik adamlarla görüşmelere hız verecek.

İlgili Konular: #fenerbahçe #jose mourinho #Luciano Spalletti

İlgili Haberler

Şampiyonlar Ligi ekibinden Fenerbahçeli Mimovic'e kanca!
Şampiyonlar Ligi ekibinden Fenerbahçeli Mimovic'e kanca! Fenerbahçe'de Avrupa Ligi kadrosuna alınmayan Ognjen Mimovic'e, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Pafos FC'nin talip olduğu iddia edildi.
Wagner Pina, Fenerbahçe maçında yok!
Wagner Pina, Fenerbahçe maçında yok! Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Wagner Pina, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
İddialara yanıt verdi: Fenerbahçeli yöneticiden Jose Mourinho yalanlaması!
İddialara yanıt verdi: Fenerbahçeli yöneticiden Jose Mourinho yalanlaması! Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Jose Mourinho'nun bonus ve sus payı istediği şeklinde çıkan haberleri yalanladı.