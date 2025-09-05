Şampiyonlar Ligi ekibinden Fenerbahçeli Mimovic'e kanca!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.09.2025 12:22:00
Fenerbahçe'de Avrupa Ligi kadrosuna alınmayan Ognjen Mimovic'e, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Pafos FC'nin talip olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'nin genç sağ beki Ognjen Mimovic'e Şampiyonlar Ligi ekibinin talip olduğu iddia edildi.

Sırp basını ve Mozzart Sport'un haberine göre, Kıbrıs ekiplerinden Pafos FC, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi grup kadrosuna dahil Ognjen Mimovic'i kadrosuna katmak istiyor.

6.7 MİLYON EURO BONSERVİS

21 yaşındaki Sırp milli oyuncu, futbola Kızılyıldız altyapısında başladı. A takımda 34 maça çıkan Mimovic, Ocak 2025'te Fenerbahçe'ye 6.7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Ancak sarı-lacivertli forma ile henüz resmi maça çıkamadan, Şubat ayında Rusya Premier Ligi ekiplerinden Zenit'e kiralandı. Sezonun ikinci yarısında Zenit formasıyla sadece 6 karşılaşmada süre aldı.

Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç savunmacının, Avrupa kupaları kadrosuna dahil edilmemesi sonrası geleceği tartışma konusu olmuştu. Bu gelişmelerin ardından, Pafos'un Sırp stoperi kiralamak için girişimlere başladığı bildirildi.

Fenerbahçe cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

