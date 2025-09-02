Sarı lacivertlilerin beklediği uçak indi! Fenerbahçe'nin yeni transferi Ederson İstanbul'da

Fenerbahçe, Manchester City'nin Brezilyalı kaleci Ederson'da mutlu sona ulaştı.

Sarı lacivertliler, Manchester City ile Ederson transferi için 13+2 milyon euro bonservis bedeli karşılığı anlaşma sağladı.

Ederson'un menajeri Jorge Mendes ve Fenerbahçe yöneticisi Devin Özek, oyuncunun kişisel şartlarında da anlaşmaya vardı.

EDERSON'A 4 YILLIK SÖZLEŞME

Ederson, Fenerbahçe ile 2029'a kadar sözleşme imzalayacak ve yıllık 8+2 milyon euro kazanacak.

Ederson, saat 01.15 sularında İstanbul'a iniş yaptı.

BU SEZON OYNAMADI

Ederson, Manchester City'nin bu sezon ligde oynadığı 3 maçta da süre bulamadı.

2017 yılından bu yana Manchester City forması giyen Ederson'un, güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.