Sarıyer 4 maçlık hasretine son verdi!

15.03.2026 18:42:00
Sarıyer, TFF 1. Lig'in 31. haftasında kendi sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü'nü 3-1 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Sarıyer, evinde Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti.

Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan maçı Sarıyer 3-1 kazandı.

Sarıyer'in gollerini 14. dakikada Metehan Mert, 61. dakikada Biyogo Poko ve 79. dakikada Batuhar Kör kaydetti, Keçiörengücü'nün golünü ise 90+2. dakikada Mame Diouf attı.

4 MAÇLIK HASRETİ SONA ERDİ

Sarıyer 4 maçlık galibiyet hasretine bu maçla beraber son verdi.

Bu sonuçla birlikte Sarıyer puanını 38'e yükselterek küme hattında nefes aldı. Keçiörengücü ise 44 puanda kalarak play-off yarışında yara aldı.

Lig'de gelecek hafta Sarıyer, evinde Vanspor FK ile; Ankara Keçiörengücü evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak.

