Sarıyer 4 maçlık hasretine son verdi!

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Sarıyer, evinde Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti.
Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan maçı Sarıyer 3-1 kazandı.
Sarıyer'in gollerini 14. dakikada Metehan Mert, 61. dakikada Biyogo Poko ve 79. dakikada Batuhar Kör kaydetti, Keçiörengücü'nün golünü ise 90+2. dakikada Mame Diouf attı.
4 MAÇLIK HASRETİ SONA ERDİ
Sarıyer 4 maçlık galibiyet hasretine bu maçla beraber son verdi.
Bu sonuçla birlikte Sarıyer puanını 38'e yükselterek küme hattında nefes aldı. Keçiörengücü ise 44 puanda kalarak play-off yarışında yara aldı.
Lig'de gelecek hafta Sarıyer, evinde Vanspor FK ile; Ankara Keçiörengücü evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak.