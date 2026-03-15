15.03.2026 18:37:00
Sakaryaspor üç puanı 90+4'te kaptı!

Sakaryaspor, TFF 1. Lig'in 31. haftasında kendi sahasında ağırladığı Vanspor FK'yi 2-1 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Sakaryaspor ile Vanspor kozlarını paylaştı.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumunda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip son anlarda bulduğu gol ile 2-1 kazandı.

Sakaryaspor'un gollerini 30. dakikada Fofana ve 90+4'de Ruan Teixeria kaydetti.

Vanspor'un tek golü ise 63. dakikada Santeri Hostikka kaydetti

GOLÜ ATTI KIRMIZI KART GÖRDÜ

İki ekibinde buldukları birer gol VAR'a takıldı.

Sakaryaspor'un attığı ikinci golden sonra, golün sahibi Ruan Teixeria ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Sakaryaspor puanını 32'a çıkartırken, Vanspor ise 42 puanda kaldı.

Sakaryaspor gelecek hafta Serikspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Vanspor ise kendi evinde Sarıyer'i konuk edecek.

