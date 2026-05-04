Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sarıyer'de Servet Çetin dönemi sona erdi!

Sarıyer'de Servet Çetin dönemi sona erdi!

4.05.2026 23:35:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Sarıyer'de Servet Çetin dönemi sona erdi!

TFF 1. Lig ekibi Sarıyer, 45 yaşındaki teknik direktör Servet Çetin ile yolların ayrıldığını duyurdu.

SMS Grup Sarıyer'de teknik direktör Servet Çetin ile yollar ayrıldı.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Servet Çetin'in çok zor bir dönemde takımın başına geçtiği belirtilerek, "Kendisi göreve geldiği günden itibaren sadece saha içinde değil, saha dışında da kulübümüze sahip çıkan, inanan ve bu inancı oyuncularımıza da yansıtan bir duruş sergiledi. Zaman zaman en zor anlarda bile geri adım atmadan, mücadeleyi sonuna kadar sürdürmesi bu hikayenin en önemli parçalarından biri oldu" ifadeleri kullanıldı.

29 MAÇTA 9 YENİLGİ

Açıklamada, Servet Çetin'in emeklerinin çok değerli olduğu aktarılarak, "Birlikte zorlu günler gördük, önemli anlar yaşadık ve en önemlisi bu camianın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha hissettik. Kendisine kulübümüze kattıkları için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Yolu açık olsun" denildi.

Servet Çetin, Sarıyer'in başında çıktığı 29 lig maçında 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

İlgili Konular: #sarıyer #ayrılık #Servet Çetin

İlgili Haberler

Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel kararı: Resmen açıklandı!
Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel kararı: Resmen açıklandı! Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi başladı!
Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi başladı! Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında kendi sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Diego Simeone'den Alexander Sörloth açıklaması: 'Ona ihtiyacımız var'
Diego Simeone'den Alexander Sörloth açıklaması: 'Ona ihtiyacımız var' Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Arsenal ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.