Real Madrid, Olympiakos'a şans tanımadı: Finalde rakibi Panathinaikos!

Real Madrid, EuroLeague Final Four yarı final maçında karşılaştığı Olympiakos'u 87-76 mağlup ederek Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos'un rakibi oldu.

AA
Yayınlanma: 25.05.2024 - 09:24
Real Madrid, Olympiakos'a şans tanımadı: Finalde rakibi Panathinaikos!
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THY EuroLeague Final Four'da Real Madrid, Olympiakos'u mağlup ederek finalde Panathinaikos'un rakibi oldu.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Uber Arena'da oynanan mücadele karşılıklı basketlerle başladı.

İlk 2 dakikalık bölüm Yunanistan ekibinin 6-5'lik üstünlüğüyle geçilirken, Real Madrid üst üste 3 kez üç sayılık atışta isabet bularak skoru 14-6'ya getirdi.

Son 4 dakikaya 19-10'luk Real Madrid üstünlüğüyle girilirken, İspanyol ekibi ilk çeyreğin kalan bölümünde potasında sayı görmeyerek bu periyodu 28-10 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte pota altından sayılarla farkı daha da açan Real Madrid, son 4 dakikaya 23 sayılık farkla girdi: 47-24.

Son bölümde Yunanistan ekibi farkı az da olsa eritirken, ilk yarı İspanyol ekibinin 56-37'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Üçüncü çeyrekte Olympiakos daha etkili olan taraftı. Kırmızı-beyazlı ekip savunmada rakibine ilk 4 dakika sayı şansı vermezken farkı da 13 sayıya indirdi: 56-43.

PANATHİNAİKOS'UN RAKİBİ OLDU

Kalan süre iki ekibin karşılıklı basketleriyle geçerken, taraflar son çeyreğe 71-58'lik skorla girdi.

Yunanistan ekibi son periyoda da baskılı başladı. Kırmızı-beyazlılar dış atışlardan bulduğu sayılarla farkı 9'a indirdi: 76-67.

Son 1 dakikaya girilirken Olympiakos'un üst üste top kayıplarını iyi değerlendiren Real Madrid, farkı yeniden yükseltti: 87-73.

İspanyol temsilcisi Real Madrid müsabakadan 87-76 galip ayrılarak finale yükseldi. Panathinaikos-Real Madrid karşılaşması, 26 Mayıs Pazar TSİ 21.00'de oynanacak.


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