Real Madrid, Olympiakos'a şans tanımadı: Finalde rakibi Panathinaikos!
Real Madrid, EuroLeague Final Four yarı final maçında karşılaştığı Olympiakos'u 87-76 mağlup ederek Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos'un rakibi oldu.
THY EuroLeague Final Four'da Real Madrid, Olympiakos'u mağlup ederek finalde Panathinaikos'un rakibi oldu.
Almanya'nın başkenti Berlin'deki Uber Arena'da oynanan mücadele karşılıklı basketlerle başladı.
İlk 2 dakikalık bölüm Yunanistan ekibinin 6-5'lik üstünlüğüyle geçilirken, Real Madrid üst üste 3 kez üç sayılık atışta isabet bularak skoru 14-6'ya getirdi.
Son 4 dakikaya 19-10'luk Real Madrid üstünlüğüyle girilirken, İspanyol ekibi ilk çeyreğin kalan bölümünde potasında sayı görmeyerek bu periyodu 28-10 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte pota altından sayılarla farkı daha da açan Real Madrid, son 4 dakikaya 23 sayılık farkla girdi: 47-24.
Son bölümde Yunanistan ekibi farkı az da olsa eritirken, ilk yarı İspanyol ekibinin 56-37'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Üçüncü çeyrekte Olympiakos daha etkili olan taraftı. Kırmızı-beyazlı ekip savunmada rakibine ilk 4 dakika sayı şansı vermezken farkı da 13 sayıya indirdi: 56-43.
PANATHİNAİKOS'UN RAKİBİ OLDU
Kalan süre iki ekibin karşılıklı basketleriyle geçerken, taraflar son çeyreğe 71-58'lik skorla girdi.
Yunanistan ekibi son periyoda da baskılı başladı. Kırmızı-beyazlılar dış atışlardan bulduğu sayılarla farkı 9'a indirdi: 76-67.
Son 1 dakikaya girilirken Olympiakos'un üst üste top kayıplarını iyi değerlendiren Real Madrid, farkı yeniden yükseltti: 87-73.
İspanyol temsilcisi Real Madrid müsabakadan 87-76 galip ayrılarak finale yükseldi. Panathinaikos-Real Madrid karşılaşması, 26 Mayıs Pazar TSİ 21.00'de oynanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'nin en zehirli yılanı o ilde görüntülendi
- Hasadı yapılacaktı hırsızlar çaldı
- 'Hepimiz kabul etmek zorundayız'
- 'Kürtler, Aleviler nerede?'
- Berat Albayrak aylar sonra ortaya çıktı
- 1 ay boyunca McDonald's yiyen belgeselci öldü
- Bakan Şimşek'ten 'dolar' sorusuna yanıt
- Torpilin pozu da çıktı!
- 'Yasa çıksa da ötenazi yapmayacağız'
- Harp Okulu'ndaki 40 cemaatçi teğmen nasıl kurtuldu?