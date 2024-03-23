Sarunas Jasikevicius: 'Çocuklar çok savaştı'

Fenerbahçe başantrenörü Sarunas Jasikevicius kaybedilen EA7 Milano maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.03.2024 - 09:38
Sarunas Jasikevicius: 'Çocuklar çok savaştı'
Abone Ol google-news

Fenerbahçe başantrenörü Sarunas Jasikevicius, deplasmanda EA7 Emporio Armani Milano'ya 77-76 kaybedilen maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İşte Sarunas Jasikevicius'un değerlendirmesi:

"İlk çeyrekte Milano'ya 28 sayı vererek, rakibe çok özgüven sağladık. Planımıza hiç uymadık ama son 3 çeyrekte çok iyiydik. Çocuklar çok fazla savaştı ve kazanmasına noktasına kadar geldik. Bir hücum ribaundu onlara yaradı. Mirotic maça denge getirdi. Sonunda yine kazanmak şansı vardı ama Milano kazanan taraf oldu."


Sarunas Jasikevicius haberleri fenerbahçe haberleri EA7 Emporio Armani Milano haberleri

İlgili Haberler

Fenerbahçe Beko, İtalya'da kaybetti!

Fenerbahçe Beko, İtalya'da kaybetti!
Fenerbahçe Beko, evinde Barcelona'ya şans tanımadı

Fenerbahçe Beko, evinde Barcelona'ya şans tanımadı
EuroLeague rekoru kırdı: Fenerbahçe Beko, Valencia'ya acımadı!

EuroLeague rekoru kırdı: Fenerbahçe Beko, Valencia'ya acımadı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yaş aldıkça gençleşen 4 burç: Gençliğin sırrı onlarda saklı...

Yaş aldıkça gençleşen 4 burç: Gençliğin sırrı onlarda saklı...
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye’nin en yaşlı ve en genç illeri!

TÜİK açıkladı: İşte Türkiye’nin en yaşlı ve en genç illeri!
İzmir'de seçim 'gerginliği': AKP’liler AKP’lileri mahalleye sokmadı

İzmir'de seçim 'gerginliği': AKP’liler AKP’lileri mahalleye sokmadı
Sünnet derisi ve spermden sonra bunu da denedi! Selen Görgüzel: ‘Çok gergin olduğum doğrudur’

Sünnet derisi ve spermden sonra bunu da denedi! Selen Görgüzel: ‘Çok gergin olduğum doğrudur’
Samsung 8 yılın ardından ilk kez kesintisiz sistem güncellemesi yayınladı

Samsung 8 yılın ardından ilk kez kesintisiz sistem güncellemesi yayınladı
Meteoroloji’den kar ve sağanak yağış uyarısı: 23 Mart 2024 Cumartesi hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji’den kar ve sağanak yağış uyarısı: 23 Mart 2024 Cumartesi hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
İsveç'i aratmıyor! Doğa tutkunlarının yeni rotası

İsveç'i aratmıyor! Doğa tutkunlarının yeni rotası
TÜİK açıkladı: 65 yaş üstünün tercihi akıllı telefon mu tuşlu telefon mu?

TÜİK açıkladı: 65 yaş üstünün tercihi akıllı telefon mu tuşlu telefon mu?