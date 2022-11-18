Sarunas Jasikevicius: 'Ders çıkarmamız lazım'
Barcelona'nın başantrenörü Sarunas Jasikevicius, THY EuroLeague'de Anadolu Efes'e kaybettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Jasikevicius, "Koç olarak sorumluluk almam lazım. Değişikliklerimin ve verdiğim taktiklerin bazılarının işe yaramadığını gördüm" dedi.
Barcelona Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Anadolu Efes maçının ardından yaptığı açıklamada oyuncularının beklediği mücadeleyi göstermediğini söyledi.
Anadolu Efes'i galibiyetinden dolayı tebrik eden Jasikevicius, "Koç olarak sorumluluk almam lazım. Değişikliklerimin ve verdiğim taktiklerin bazılarının işe yaramadığını gördüm. Oyuncularımdan daha fazla motivasyon bekliyordum. Şampiyon takımın evindeydik ve buna göre oynamamız lazımdı. Bazı kolay atışları önemli anlarda kaçırdık. Bunlardan ders çıkarmamız lazım" diye görüş belirtti.
İspanyol kulüp, EuroLeague'in 9. haftasında 22 Kasım Salı günü kendi sahasında Sırp ekip Partizan'ı konuk edecek.
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