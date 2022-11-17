Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: 'Galibiyete ihtiyacımız vardı'

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY EuroLeague'de alınan Barcelona galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Ataman, "Galibiyet bizim için önemliydi. Burada bir özgüven yakalamamızı sağladı" dedi.

cumhuriyet.com.tr
17 Kasım 2022 Perşembe, 23:04
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: 'Galibiyete ihtiyacımız vardı'
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THY EuroLeague'n 8. haftasında sahasında Barcelona'yı mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ataman, "Buradaki mücadelemiz ve sahaya yansıttığımız mentalitemiz, kazanmayı hak ettik. Harika oynadık. İyi savunma yaptık. İyi şutlar bulduk, iyi şutları tercih ettik" dedi.

"SERTAÇ YİNE ÇOK İYİ OYNADI"

Deneyimli koç ayrıca, "Galibiyet bizim için önemliydi. Burada bir özgüven yakalamamızı sağladı. Monaco maçında hakem kararıyla kaybettik. Valencia'ya, Bayern Münih'e kaybettik. Galibiyete ihtiyacımız vardı" diye konuştu.

Ataman son olarak, "Barcelona da savaştı. Sertaç bize karşı yine çok iyi oynadı. Umarım yaz döneminde de böyle oynar milli takımda. Atmosfer için teşekkür ederim. İyi bir akşamdı bizim için" ifadelerini kullandı.


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