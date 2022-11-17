Anadolu Efesli basketbolcu Vasilije Micic: 'Süreye ihtiyacımız var'
Anadolu Efes'in Sırp basketbolcusu Vasilije Micic, THY EuroLeague'de alınan Barcelona galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Micic, "Kesinlikle çok ihtiyacımız olan bir galibiyetti. Yeni bir kadroya sahibiz. Süreye ihtiyacımız var" dedi.
Anadolu Efes'in, Barcelona'yı 96-86 mağlup ettiği karşılaşmanın en iyi oyuncusu (MVP) seçilen Vasilije Micic karşılaşma sonrası görüşlerini aktardı.
Micic, "Kesinlikle çok ihtiyacımız olan bir galibiyetti. Yeni bir kadroya sahibiz. Süreye ihtiyacımız var. Bir sonraki maça bakacağız" dedi.
"HERKES YÜZDE YÜZÜNÜ VERDİ"
Maç içerisinde kenara gelmesi sorulan yıldız basketbolcu, "Çalışkan bir oyuncuyum. Her maça aynı mentalite ile yaklaşıyorum. 40 dakika da oynayabilirim. Ben istemedim ama bu hocanın kararıydı" ifadelerini kullandı.
Anadolu Efes'in bir diğer önemli ismi Will Clyburn ise, "Zor günlerden geçtiğimizi herkes biliyor. Hepimiz aynı sayfadayız nasıl oynamamız gerektiğiyle alakalı. Herkes yüzde yüzünü verdi" yorumunda bulundu.
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