Sarunas Jasikevicius: 'Fenerbahçe gibi oynamadık'

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasındaki Türk derbisinde konuk ettiği Anadolu Efes'e 82-80 yenilen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA
Yayınlanma: 06.04.2024 - 09:23
Sarunas Jasikevicius: 'Fenerbahçe gibi oynamadık'
Abone Ol google-news

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasındaki Türk derbisinde konuk ettiği Anadolu Efes'e 82-80 yenilen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, hiçbir açıdan iyi bir maç çıkarmadıklarını söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Jasikevicius, ilk yarıda çok fazla hata yaptıklarını belirtti.

Anadolu Efes'i galibiyetinden dolayı tebrik eden Jasikevicius, şu ifadeleri kullandı: 

"Bizim açımızdan hiçbir açıdan iyi bir maç değildi. İlk yarıda çok hata yaptık. 10 top kaybı yaptık. Ritmimiz yoktu. Dördüncü çeyrekte kötü savunma yaptık ve maçı döndürmek için kötü atışlar yaptık. İyi bir maç değildi. Türkiye Ligi'nde sezonun durumunu belirleyecek bir maçımız var. Bugünü analiz edip normal oynadığımız basketbolda neler kaybettik bunlara bakmamız gerekiyor. Pazartesi Efes'e karşı çok önemli bir maçımız var. Aralık ayında yendiğimiz maçla bugün çok farklı şeyler vardı. Bugün Anadolu Efes, Anadolu Efes gibi oynadı ama Fenerbahçe, Fenerbahçe gibi oynamadı. Biz gerekli basketbolumuzu oynamadık. Bugün Anadolu Efes'in böyle oynamasını bekliyorduk"


Sarunas Jasikevicius haberleri fenerbahçe beko haberleri anadolu efes haberleri

İlgili Haberler

Euroleague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in!

Euroleague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in!
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de play-off'u garantiledi!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de play-off'u garantiledi!
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ertelendi

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ertelendi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fenerbahçe'de 5 futbolcunun durumu belli oldu

Fenerbahçe'de 5 futbolcunun durumu belli oldu
Hava yolu şirketlerinden bayram tatili için 217 ek sefer!

Hava yolu şirketlerinden bayram tatili için 217 ek sefer!
Fenerbahçe’nin Süper Kupa planı: 9 oyuncuyla...

Fenerbahçe’nin Süper Kupa planı: 9 oyuncuyla...
Türkiye’den kaçırılmıştı! Tarihi Kuran ana vatanına döndü

Türkiye’den kaçırılmıştı! Tarihi Kuran ana vatanına döndü
Survivor'da beklenmeyen eleme: İlk turda rakibine karşı bir oyun bile alamamıştı! Geriye düşünce parkuru yarıda bıraktı...

Survivor'da beklenmeyen eleme: İlk turda rakibine karşı bir oyun bile alamamıştı! Geriye düşünce parkuru yarıda bıraktı...
İstanbul’da bayram öncesi trafik yoğunluğu!

İstanbul’da bayram öncesi trafik yoğunluğu!
Demans ve Alzheimer: Belirtileri nedir, hangi tedaviler uygulanıyor?

Demans ve Alzheimer: Belirtileri nedir, hangi tedaviler uygulanıyor?
İstanbul Boğazı’nda sis etkili oldu! Gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı’nda sis etkili oldu! Gemi trafiği askıya alındı