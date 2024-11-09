Sarunas Jasikevicius: 'Kötü oynuyoruz'

Yayınlanma: 09.11.2024 - 09:26

Güncelleme: 09.11.2024 - 09:26

Sarunas Jasikevicius, ASVEL maçının ardından konuştu.

Jasikevicius'un açıklamaları şu şekilde;

"Kazanmak zorunda olduğumuz bir maçtı ve bunu başardık. Ama tabii iyi bir basketbol oynamaktan çok uzaktayız. Yeni gelen oyuncuları sürekli adapte etmeye ve kimyayı oluşturmaya çalışıyoruz. Neleri iyi yaptığımızı ve neleri kötü yaptığımızı görmemiz gerekiyor."