Sarunas Jasikevicius: 'Takım olma olgusunu görmeye başlıyoruz'

Yayınlanma: 18.10.2024 - 09:39

Güncelleme: 18.10.2024 - 09:39

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu dördüncü hafta maçında konuk olduğu Alba Berlin'i 78-71 mağlup etti.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius karşılaşmanın ardından FB TV'ye galibiyeti değerlendirdi.

Karşılaşmayla ilgili Jasikevicius, "İyiydik. Güzel, estetik basketbol estetik basketbol oynamak değil, bu şekilde oynamamız gerekiyordu. Savunma yapmamız gerekiyordu ve özellikle yarı sahada çok iyiydik. Oyuncular artık yerlerini bulmaya başladılar. Bu bir galibiyet oldu ama ilerledikçe takım olma olgusunu görmeye başlıyoruz" şeklinde konuştu.

Taraftarlarıın deplasman desteğini ise Jasikevicius, "Tüm destekleri için minnettarız. Ne zaman Almanya'ya gelsek hep sevgilerini, hissediyoruz. Onlara çok teşekkür ediyoruz" sözleriyle değerlendirdi.