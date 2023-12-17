Sarunas Jasikevicius'tan Fenerbahçe açıklaması: 'Tabii ki en önemlisi kazanmak ama...'

Yayınlanma: 17.12.2023 - 17:44

Güncelleme: 17.12.2023 - 17:44

Fenerbahçe Beko başantrenörü Sarunas Jasikevicius, kulüp kanalı FB TV'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sarunas Jasikevicius yaptığı açıklamada, "Benim için çok duygusal bir andı. Açıkçası her şey çok hızlı gelişti ve biraz da zor bir durumun içinde kendimizi bulduk" dedi.

"TABİİ Kİ EN ÖNEMLİSİ KAZANMAK AMA..."



Başarılı çalıştırıcı, "Yeniden Fenerbahçe taraftarının önünde olmak çok heyecan vericiydi. Oyuncuların performansının muhteşem olduğunu düşünüyorum. Gerçekten savaştılar, takım olarak oynadılar hatta yaptığımız birkaç değişikliği bile uyguladılar. Tabii ki en önemlisi kazanmak ama bence oyuncular harika bir performans sergiledi" ifadelerini kullandı.

Jasikevicius, Fenerbahçe Beko'nun başında ilk maçına AS Monaco'ya karşı çıktı. Mücadeleyi sarı-lacivertli takım 86-74 kazandı.