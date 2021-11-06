Şaşırtan olay sonrası TFF'den açıklama!

06 Kasım 2021 Cumartesi, 16:34

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında yaşanan olay sonrası bir açıklama yayımladı.

Federasyondan yapılan açıklamada Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut ve Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Kutlu'ya maç sonrasında yaptıkları konuşmalar için teşekkür edildi.

Federasyonun açıklaması şu şekilde;

Süper Lig'in 12. Haftasında 05.11.2021 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü-Kasımpaşa maçında uzatma süresiyle ilgili hakemlik açısından önemli bir şanssızlık yaşanmıştır.

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran olay ile ilgili, müsabaka sonrasında iki takım teknik direktörü Sayın Hakan Kutlu ve Sayın Erol Bulut, "Böyle hatalar olabilir. Hakem de insan" şeklindeki değerlendirmeleriyle örnek bir yaklaşım sergileyerek iyi niyet gösterisinde bulunmuşlardır.

Türk hakemliğinin her kararda tartışma konusu yapıldığı bir ortamda, gösterdikleri tavır için iki kulübümüze ve hocalarına teşekkür eder, futbolumuzun marka değerine çok önemli katkı sağlayacak yapıcı davranışların artarak sürmesini temenni ederiz.

Kamuoyuna saygılarımızla.

NE OLMUŞTU?

Gaziantep FK ile Kasımpaşa arasında oynanan maçta 9 dakika uzatma oynanacağı işaret edildi. Ancak karşılaşma 94.14'te sona ermişti.

Ev sahibi Gaziantep FK'nın 2-0 üstünlüğüyle biten karşılaşmanın, hakemlerin kararı üzerine yeniden başlanmasına karar verilmişti.

Soyunma odasına giden oyuncular tekrar sahaya çağrılmıştı. Bazı oyuncuların duştan çağırıldığı belirtilmişti.

Takımlar sahaya çıktıktan sonra kalan 5 dakikalık süreye devam edilmişti.