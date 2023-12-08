Saski Baskonia - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Saski Baskonia, EuroLeague'in 13. haftasında sahasında Kızılyıldız ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
EuroLeague'de 13. hafta heyecanı yaşanıyor.
Dusko Ivanovic yönetimindeki Saski Baskonia, kendi evinde Ioannis Sfrairopoulos'un ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.
SASKİ BASKONİA - KIZILYILDIZ MAÇI SAAT KAÇTA?
Fernando Buesa Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
SASKİ BASKONİA - KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma S Sport Plus kanalından naklen yayımlanacak.
Saski Baskonia, EuroLeague'de oynadığı son maçta sahasında Fenerbahçe'yi 80-79 mağlup etmişti.
Kızılyıldız ise deplasmanda Valencia'ya 85-81 kaybetmişti.
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