Saski Baskonia - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Baskonia, EuroLeague'in 10. haftasında sahasında Monaco ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.11.2023 - 15:55
Saski Baskonia - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Baskonia, THY EuroLeague'in 10. haftasında sahasında Fransa'nın Monaco takımıyla karşılaşacak.

BASKONİA - MONACO MAÇI SAAT KAÇTA?

Fernando Buesa Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.

BASKONİA - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Baskonia, 5 galibiyet, 4 mağlubiyetle ligde 10. sırada bulunuyor.

Konuk ekip ise 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ile 6. sırada yer alıyor.


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