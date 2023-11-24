Saski Baskonia - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Baskonia, EuroLeague'in 10. haftasında sahasında Monaco ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
Baskonia, THY EuroLeague'in 10. haftasında sahasında Fransa'nın Monaco takımıyla karşılaşacak.
BASKONİA - MONACO MAÇI SAAT KAÇTA?
Fernando Buesa Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.
BASKONİA - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Baskonia, 5 galibiyet, 4 mağlubiyetle ligde 10. sırada bulunuyor.
Konuk ekip ise 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ile 6. sırada yer alıyor.
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