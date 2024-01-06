Sassuolo - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sassuolo, İtalya Serie A'nın 19.haftasında kendi sahasında Fiorentina ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2024 - 12:01
Sassuolo - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 19.hafta heyecanı yaşanıyor.

Alessio Dionisi yönetimindeki Sassuolo, kendi sahasında Vincenzo Italiano'nun ekibi Fiorentina ile karşı karşıya gelecek.

SASSUOLO - FİORENTİNA MAÇI SAAT KAÇTA?

MAPEI Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

SASSUOLO - FİORENTİNA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Rosario Abisso'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Sassuolo, ligde oynadığı son maçta deplasmanda Milan'a 1-0 mağlup olmuştu. 

Fiorentina ise sahasında karşılaştığı Torino'yu 1-0'lık skorla mağlup etmişti. 


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