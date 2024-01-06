Sassuolo - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sassuolo, İtalya Serie A'nın 19.haftasında kendi sahasında Fiorentina ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 19.hafta heyecanı yaşanıyor.
Alessio Dionisi yönetimindeki Sassuolo, kendi sahasında Vincenzo Italiano'nun ekibi Fiorentina ile karşı karşıya gelecek.
SASSUOLO - FİORENTİNA MAÇI SAAT KAÇTA?
MAPEI Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
SASSUOLO - FİORENTİNA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Rosario Abisso'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Sassuolo, ligde oynadığı son maçta deplasmanda Milan'a 1-0 mağlup olmuştu.
Fiorentina ise sahasında karşılaştığı Torino'yu 1-0'lık skorla mağlup etmişti.
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