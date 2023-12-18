Fiorentina'ya 3 puan için tek gol yetti!
Fiorentina, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 16. haftasında kendi sahasında ağırladığı Hellas Verona'yı 1-0 yendi.
İtalya Serie A'nın 16. hafta karşılaşmasında Fiorentina sahasında konuk ettiği Hellas Verona'yı 1-0 mağlup etti.
Fiorentina'ya galibiyeti getiren golü 78. dakikada Lucas Beltran kaydetti.
Fiorentina bu galibiyetle puanını 27'ye çıkartırken, Hellas Verona ise 11 puanla haftayı küme düşme potasında kapattı.
Fiorentina bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Monza'ya konuk olurken, Hellas Verona evinde Cagliari'yi ağırlayacak.
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