Sassuolo - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Inter, İtalya Serie A'nın 35. haftasında deplasmanda Sassuolo ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2024 - 11:38
Sassuolo - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 35. hafta heyecanı yaşanıyor.

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, deplasmanda Davide Ballardini'nin ekibi Sassuolo ile karşı karşıya gelecek.

SASSUOLO - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?

MAPEI Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

SASSUOLO - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Matteo Marchetti'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Sassuolo, ligde oynadığ son maçta Fiorentina deplasmanından 5-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Inter ise kendi sahasında ağırladığı Torino'yu 2-0 mağlup etmişti. 


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