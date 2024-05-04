Sassuolo - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Inter, İtalya Serie A'nın 35. haftasında deplasmanda Sassuolo ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 35. hafta heyecanı yaşanıyor.
Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, deplasmanda Davide Ballardini'nin ekibi Sassuolo ile karşı karşıya gelecek.
SASSUOLO - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?
MAPEI Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
SASSUOLO - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Matteo Marchetti'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Sassuolo, ligde oynadığ son maçta Fiorentina deplasmanından 5-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Inter ise kendi sahasında ağırladığı Torino'yu 2-0 mağlup etmişti.
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