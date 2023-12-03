Sassuolo - Roma maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Milli futbolcu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 14. haftasında deplasmanda Sassuolo ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.12.2023 - 14:06
Sassuolo - Roma maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 14. hafta heyecanı yaşanıyor.

Jose Mourinho yönetimindeki Roma, deplasmanda Alessio Dionisi'nin ekibi Sassuolo ile karşı karşıya gelecek.

SASSUOLO - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

MAPEI Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

SASSUOLO - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Matteo Marcenaro'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Roma, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Udinese'yi 3-1 mağlup etmişti.

Sassuolo ise Empoli deplasmanından 4-3'lük galibiyet ile ayrılmıştı.


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