Satın alma opsiyonu kullanılmıştı: Galatasaray'dan Hakim Ziyech kararı!

Yayınlanma: 28.07.2024 - 12:33

Güncelleme: 28.07.2024 - 12:33

Galatasaray'ın ikinci etap yurt dışı kampı Avusturya'da sürüyor ve teknik direktör Okan Buruk, oyuncularının performansını yakından izliyor. Bu süreçte antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında hırsı ve yükselen formuyla öne çıkan isimlerden biri de Hakim Ziyech.

Geçen sezonun son haftaları dışında eleştirilen Faslı oyuncu, iki hazırlık kampında da yer aldı. Fortuna Düsseldorf karşısında oyuna sonradan giren Ziyech, Trencin, Lecce ve Parma maçlarına ise ilk 11'de başladı. Lecce maçında gösterdiği 1 gol ve 1 asistlik performansla taraftarların da övgüsünü kazandı.

ASTRONOMİK BİR TEKLİF GELMEDİĞİ SÜRECE...



TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray yönetimi, astronomik bir teklif gelmediği sürece 31 yaşındaki futbolcuyu kadroda tutmayı hedefliyor. Hakim Ziyech, forma rekabetindeki hırslı görüntüsüyle takımda kalmak istediğinin sinyallerini veriyor.

Galatasaray'ın kanat rotasyonunda Ziyech'in yanı sıra Zaha, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Yusuf Demir ve Yunus Akgün de yer alıyor.

23 MAÇTA 12 GOLE KATKI

Geçen sezon Galatasaray'a kiralık olarak gelen Hakim Ziyech, sezon başında bedelsiz olarak kadroya katıldı. Tecrübeli oyuncu, geçen sezon çıktığı 23 maçta 8 gol atıp 4 asist yaparak dikkat çekici bir performans sergiledi.