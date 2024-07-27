Son hazırlık maçında.. Galatasaray'dan tatsız prova!

Galatasaray, hazırlık maçında İtalyan temsilcisi Parma'ya 2-0 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.07.2024 - 23:08
Son hazırlık maçında.. Galatasaray'dan tatsız prova!
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya temsilcisi Parma ile özel maçta karşı karşıya geldi. Raiffeisen Arena'da oynanan maçı Parma 2-0 kazandı.

İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Hernani, 70. dakikada ise Dennis Man kaydetti.

Galatasaray'ın yeni transferi Elias Jelert, kadroda yer almasına rağmen süre almadı.

AVUSTURYA KAMPI BİTTİ

Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakanın ardından Avusturya kampını tamamladı. Galatasaray kafilesi kısa süre içinde İstanbul'a dönecek.

Sezon öncesi hazırlık maçlarında LASK'a 3-2, Almanya 2. Futbol Ligi temsilcisi Fortuna Düsseldorf'a ise 5-2 yenilen Galatasaray, Slovakya'nın Trencin takımını 4-1, Serie A temsilcisi Lecce'yi de 2-1 mağlup etmişti.

Galatasaray 3 Ağustos'ta Beşiktaş ile Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.


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