Son hazırlık maçında.. Galatasaray'dan tatsız prova!
Galatasaray, hazırlık maçında İtalyan temsilcisi Parma'ya 2-0 mağlup oldu.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya temsilcisi Parma ile özel maçta karşı karşıya geldi. Raiffeisen Arena'da oynanan maçı Parma 2-0 kazandı.
İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Hernani, 70. dakikada ise Dennis Man kaydetti.
Galatasaray'ın yeni transferi Elias Jelert, kadroda yer almasına rağmen süre almadı.
AVUSTURYA KAMPI BİTTİ
Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakanın ardından Avusturya kampını tamamladı. Galatasaray kafilesi kısa süre içinde İstanbul'a dönecek.
Sezon öncesi hazırlık maçlarında LASK'a 3-2, Almanya 2. Futbol Ligi temsilcisi Fortuna Düsseldorf'a ise 5-2 yenilen Galatasaray, Slovakya'nın Trencin takımını 4-1, Serie A temsilcisi Lecce'yi de 2-1 mağlup etmişti.
Galatasaray 3 Ağustos'ta Beşiktaş ile Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.
Spor Haberleri
- Salih Yıldız kimdir? Salih Yıldız kaç yaşında, nereli?
- Milli cimnastikçiler, Paris 2024'te finalde!
- Galatasaray'dan tatsız prova!
- Adı Galatasaray ile anılan Wendel'den Zenit açıklaması!
- Şevval İlayda Tarhan kimdir?
- Richard Rios kimdir?
- 16 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı, Balkan şampiyonu oldu
- Beşiktaş, hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni mağlup etti
- Paris Olimpiyat Oyunları'nda patlama riski!
- Kazakistan, olimpiyat tarihinde bir ilki yaşadı!
En Çok Okunan Haberler
-
- TRT olimpiyat yayınını kesti!
- Galatasaray'dan Tete tepkisi
- CHP'li belediyelere planın perde arkası
- 'Göcek’te neler oluyor?'
- Simit zamlandı ekmek sırada
- 'Bardağı taşıran son damla' dedi, konum verdi
- Metin Feyzioğlu'nun görevi değişti
- Olimpiyat kıyafetleri pijamaya benzetildi
- 'Türkiye bu organizasyondan çekilmeli'
- 'Bizden özür dilemesi lazım'