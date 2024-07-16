Saul Niguez'in yeni takımı belli oldu!
LaLiga ekibi Sevilla, Atletico Madrid'den Saul Niguez'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Atletico Madrid'deki geleceği merak konusu olan Saul Niguez, Sevilla'nın yolunu tuttu.
Sevilla, Saul Niguez transferi konusunda Atletico Madrid ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
Atletico Madrid forması ile toplamda 427 maça çıkan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 48 gol ve 26 asistlik performans sergilemişti.
Spor Haberleri
- McTominay transferi Icardi'ye takıldı
- Burak Yılmaz: 'Hedef her maçı kazanmak'
- Kayserispor hazırlık maçında Samsunspor’a mağlup oldu
- Mehmet Topal, teknik direktör olarak ilk sınavına çıktı
- Saul Niguez'in yeni takımı belli oldu!
- Milli yüzücülerden, Karadağ Açık'ta 47 madalya!
- Kingsley Coman'dan Fenerbahçe kararı!
- Fenerbahçe yeni transferini açıkladı!
- İzmir'deki 'elektrik akımı' faciasında yeni gelişme!
- Beşiktaş'tan Cenk Tosun'a veda mesajı!
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den emekli maaşı açıklaması
- Suriye lideri Esad'tan flaş açıklamalar!
- Bahçeli'den 'operasyon' talimatı!
- 100 bin lira maaş!
- 'Son darbeci yargıya hesap verene kadar...'
- 'Bu ülke daha çok 15 Temmuz'lar yaşamaya gebedir'
- En düşük emekli maaşı netleşti
- 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi gözaltına alındı
- AKP'li isimden 'Büyükekşi' iddiaları!
- Galatasaray'dan tatsız prova