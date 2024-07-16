Saul Niguez'in yeni takımı belli oldu!

LaLiga ekibi Sevilla, Atletico Madrid'den Saul Niguez'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.07.2024 - 09:35
Saul Niguez'in yeni takımı belli oldu!
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Atletico Madrid'deki geleceği merak konusu olan Saul Niguez, Sevilla'nın yolunu tuttu.

Sevilla, Saul Niguez transferi konusunda Atletico Madrid ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Atletico Madrid forması ile toplamda 427 maça çıkan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 48 gol ve 26 asistlik performans sergilemişti. 


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