Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Sevilla'da yol ayrımı!
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Sevilla, transferde adı Beşiktaş ile anılan Arjantinli futbolcu Erik Lamela ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Sezonu istediği gibi tamamlayamayan La Liga ekibi Sevilla, ayrılığı duyurdu.
Sevilla, sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki Erik Lamela'nın takımdan ayrıldığını duyurdu.
ADI BEŞİKTAŞ İLE ANILIYORDU
İspanyol ekibinden ayrılan yıldız futbolcuyla daha önce Beşiktaş'ın ilgilendiği ifade ediliyordu.
İspanyol takımında bu sezon 19 maça çıkan Lamela 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi ve 845 dakika süre aldı. Arjantinli sağ kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
3 YILDIR SEVİLLA FORMASI GİYİYORDU
River Plate altyapısından yetişen futbolcu, 2011 yılında 17 milyon Euro bonservisi bedeliyle Roma'ya, 2013'te ise 30 milyon Euro'ya Tottenham'a transfer olmuştu. Lamela 8 yıllık İngiltere macerasının ardından 2021 yılında Sevilla ile anlaşmıştı.
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