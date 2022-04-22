Savaş yanlısı mitinge katılan olimpiyat şampiyonu Rus yüzücüye 9 ay men cezası
Olimpiyat şampiyonu Rus yüzücü Evgeny Rylov, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini desteklemek için düzenlenen bir mitinge katılması nedeniyle 9 ay süreyle uluslararası organizasyonlarda yarışamayacak.
Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA), yaptığı açıklamada, Rylov'un 9 ay süreyle FINA organizasyonlarında yarışmasının askıya alındığını duyurdu.
Açıklamada, Rus ve Belaruslu sporcular ile yetkililerin, 2022'nin sonuna kadar hiçbir FINA etkinliğine davet edilmeyeceği hatırlatıldı.
25 yaşındaki Rylov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mart ayında Moskova'da Luzhniki Stadı'ndaki mitingine katılan birkaç sporcu arasındaydı. Mitinge katılan sporcular, kıyafetlerinde savaş yanlısı 'Z' harfini taşıyordu.
Rus yüzücü, geçen yaz Tokyo'daki Olimpiyat Oyunları'nda 100 metre ve 200 metre sırtüstü kategorisinde altın madalya kazanmıştı.
Video Haberler
- Ekipler devrede: İstanbul'da 'Kinder' denetimi
- Film gibi hırsızlık
- Otomobilde mahsur kalan kadın kurtarıldı
- Ankara'da kaçak tütün ve makaron operasyonu
- Sabiha Gökçen metrosu için tarih verdi
- Kaçak 'inci kefali' avcılarına operasyon
- İstanbul'da 34 ton kaçak içki ele geçirildi
- Diyarbakır'da baba-oğula silahlı saldırı
- Vedat Bilgin'den açıklama
- CHP'li belediye başkanı Akay'a saldırı
En Çok Okunan Haberler
-
- Reuters ve Bloomberg böyle gördü
- 'Erdoğan sonrası dönem'e hazırlık iddiası
- Akşener'den 'HDP' açıklaması
- Karanlıkta basın toplantısı
- Eski bakan yaşamını yitirdi
- 'AK Parti'ye yakın bazı kaynaklar...'
- Akşener'den Kılıçdaroğlu'na 'fatura' çağrısı
- Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması
- '3 eski bakan fısıltılarla Erdoğan'ı anlattı...'
- Kulüpler Birliği'nden sabaha karşı flaş açıklama!