SON DAKİKA - Mahkeme Galatasaray seçimine konan tedbiri kaldırdı

SON DAKİKA İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi Galatasaray'da seçime getirilen tedbir kararına yapılan itirazı kabul etti. Galatasaray’ın 23-30 Nisan’daki seçimine konan tedbiri kaldırdı.

Cumhur Önder Arslan
22 Nisan 2022 Cuma, 12:04
SON DAKİKA - Mahkeme Galatasaray seçimine konan tedbiri kaldırdı
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Galatasaray Kulübü, seçim gündemi içerisinde hareketli bir dönemden geçiyor.

10. Asliye Hukuk Mahkemesi Galatasaray üyelerinden avukat Fırat Develioğlu'nun genel kurul kararına koydurduğu tedbir başvurusuyla ilgili kararı verdi. Mahkeme, Galatasaray’ın 30 Nisan’daki seçimine konan tedbiri kaldırdı.

Sarı-Kırmızılı kulüp 30 Nisan’da seçimini yapıp yeni başkanını belirleyecek


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