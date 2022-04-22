SON DAKİKA - Mahkeme Galatasaray seçimine konan tedbiri kaldırdı
SON DAKİKA İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi Galatasaray'da seçime getirilen tedbir kararına yapılan itirazı kabul etti. Galatasaray’ın 23-30 Nisan’daki seçimine konan tedbiri kaldırdı.
Galatasaray Kulübü, seçim gündemi içerisinde hareketli bir dönemden geçiyor.
10. Asliye Hukuk Mahkemesi Galatasaray üyelerinden avukat Fırat Develioğlu'nun genel kurul kararına koydurduğu tedbir başvurusuyla ilgili kararı verdi. Mahkeme, Galatasaray’ın 30 Nisan’daki seçimine konan tedbiri kaldırdı.
Sarı-Kırmızılı kulüp 30 Nisan’da seçimini yapıp yeni başkanını belirleyecek
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