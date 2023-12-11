'Saygısızlık yaptı' demişti: Okan Buruk'tan Neestrup'un sözlerine cevap

Yayınlanma: 11.12.2023 - 20:56

Güncelleme: 11.12.2023 - 21:00

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Mücadelede öncesi teknik direktör Okan Buruk, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk açıklamasında; "Rakibimizin mücadele gücü yüksek bir takım olduğunu biliyoruz. Biz de direncimizi, kalitemizi ortaya koyarak kazanmak istiyoruz. 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazanmıştık. Ben de o takımda bulunuyordum. Tekrar burada tarih yazmak istiyoruz" dedi.

Deneyimli teknik direktör sözlerinin devamında; "Grupta 3 takımın da elenme şansı bulunuyor. Kazanarak yolumuza Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz. Tekrar Avrupa'da kupa kazanma hayalimiz var. Bu yüzden bu maç, benim için çok değerli ve önemli" ifadelerini kullandı.

"SAYGISIZLIĞIM OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Kopenhag teknik direktörünün açıklamaları hakkında konuşan Buruk; "Biraz 90'lı yıllara gidiyorum bunları görünce, o zaman bunlar kullanılırdı takımı motive etmek için. Benim Kopenhag'a karşı bir saygısızlığım olduğunu düşünmüyorum. Sadece Bayern Münih'in gruptan çıkmayı garantilediği için bir seviye daha aşağıda oynayacağını söylemiştim. Kopenhag çok beğendiğim, mücadele gücü yüksek bir takım. Bunu hep söylüyorum zaten" sözlerini sarfetti.

"HAKEM KARARLARI HEP ALEYHİMİZE OLDU"

Hakem yönetimi üzerine konuşan Buruk; "Son iki maçta hakem kararları hep aleyhimize oldu ancak oynanmamış bir maç konuşmak doğru olmaz. Hakeme yüzde yüz güveniyoruz. Üst düzey bir hakem görev alacak yarın, iki takım adına da adil kararlar alacağını umuyorum" dedi.