Galatasaray'ın Kopenhag maçı kamp kadrosu belli oldu! Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech kararı...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında deplasmanda karşılaşacağı Kopenhag mücadelesinin kamp kadrosunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.12.2023 - 16:21
Galatasaray'ın Kopenhag maçı kamp kadrosu belli oldu! Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech kararı...
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Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile kritik bir maça çıkacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılılarda son haftalarda sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech kamp kadrosunda yer aldı.

Galatasaray'ın kadrosu şu şekilde:


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