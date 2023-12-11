Galatasaray'ın Kopenhag maçı kamp kadrosu belli oldu! Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech kararı...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında deplasmanda karşılaşacağı Kopenhag mücadelesinin kamp kadrosunu duyurdu.
Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile kritik bir maça çıkacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-kırmızılılarda son haftalarda sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech kamp kadrosunda yer aldı.
Galatasaray'ın kadrosu şu şekilde:
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