Galatasaray'ın Kopenhag maçı kamp kadrosu belli oldu! Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech kararı...

Yayınlanma: 11.12.2023 - 16:21

Güncelleme: 11.12.2023 - 16:21

Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile kritik bir maça çıkacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılılarda son haftalarda sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech kamp kadrosunda yer aldı.

Galatasaray'ın kadrosu şu şekilde: