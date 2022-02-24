Schalke 04 formasındaki Gazprom yazısını kaldırıyor

Almanya İkinci Futbol Ligi ekiplerinden Schalke 04, forma sponsorluğu konusunda önemli bir açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
24 Şubat 2022 Perşembe, 17:08
Schalke 04 formasındaki Gazprom yazısını kaldırıyor
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Forma sponsoru olarak Rus şirket Gazprom ile sözleşmesi bulunan Alman kulüp Schalke 04, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'ya operasyon düzenlemesi sebebiyle bir açıklama yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Alman kulüp formasından Gazprom yazısını kaldırma kararı aldı.

Açıklamada, "FC Schalke 04, son birkaç gündeki olaylar, gelişmeler ve gerilim nedeniyle ana sponsoru olan "GAZPROM" yazısını formalardan kaldırmaya karar verdi. Bu adım, GAZPROM Germania ile yapılan görüşmeler neticesinde ele alındı" ifadeleri kullanıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, formada "Gazprom" yerine "Schalke 04" yazısının yer alacağı belirtildi. 


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