Schalke 04, Ozan Kabak hakkındaki kararını açıkladı
Almanya Futbol Ligi'ne (Bundesliga) geri dönen Schalke 04'ün sportif direktörü Rouven Schröder, Ozan Kabak'ın gelecek sezon takımda yer almayacağını ve milli futbolcuya teklifler olduğunu açıkladı.
Bundesliga 2'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve Bundesliga'ya dönen Schalke 04'te Rouven Schröder, Bild'e açıklamalarda bulundu.
Transfer çalışmalarına değinen Schröder, geçen sezonu farklı takımlarda kiralık olarak geçiren Amine Harit ve Ozan Kabak'a teklifler olduğunu belirtti.
"GELECEK SEZON BİZİMLE OLMAYACAK"
Schröder açıklamasında, "Amine Harit geçen sezon Marsilya'da harika bir performans gösterdi. Sadece istikrarlı bir performans yakalamadı, aynı zamanda piyasa değerini de artırdı. Ozan Kabak da son zamanlarda istikrara kavuştu. Ona karşı yoğun bir ilgi var. Gerçek şu ki her iki oyuncu da gelecek sezon bizimle olmayacak" ifadelerini kullandı.
Stuttgart'tan Schalke 04'e 2019 yılında transfer olan Ozan Kabak, geçen sezonu Premier Lig ekiplerinden Norwich City'de geçirmişti.
22 yaşındaki oyuncu, 12 maçta süre alırken gol veya asist kaydedememişti.
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