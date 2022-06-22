Antalyasporlu Naldo'dan Fenerbahçe yanıtı

22 Haziran 2022 Çarşamba, 21:17

Teknik direktör Nuri Şahin'in takımın başına geçmesi ile yükselişe geçen ve ligi 7. sırada tamamlayan Antalyaspor, kontratı sona eren oyuncularıyla masaya oturdu. Akdeniz temsilcisinde Naldo'nun son durumu belirsizliğini sürdürürken Brezilyalı futbolcu, Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olarak, açıklamalarda bulundu.

Şu anda Brezilya'da ailesi ile birlikte tatilde olan Naldo, geçen sezonki performansı hakkında konuştu. 33 yaşındaki stoper, "Aslında kötü bir başlangıç yapmadık ama daha iyisini yapacağımızı biliyoruz. Toplamda adımıza iyi bir bilanço ortaya çıktı. Nuri Şahin'le beraber toparlandık ve performansımızı daha iyi ortaya çıkardık. Antalyaspor adına iyi bir sezonu geride bıraktığımızı düşünüyorum" dedi.

"ANTALYASPOR'LA SÖZLEŞME YAPACAĞIMA İNANMIYORUM"

Antalyaspor ile yeni sözleşme görüşmeleri hakkında konuşan Naldo, "Sanırım yapamayacağız. Onların teklif ettiği ve benim beklentilerim arasında fark var. Başka kulüplerden teklifler var. Sadece Türkiye'den değil Katar'dan da teklifler var. Menajerim bu teklifleri yönetiyor. Yeni teklifleri değerlendiriyorum, Antalyaspor ile yeni bir sözleşme yapacağıma inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

"JESUS'UN FENERBAHÇE'DE BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUM"

Sporting döneminde Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus ile çalışan Naldo, tecrübeli hoca hakkında "Evet kendisini tanıyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin teknik direktörü. Her zaman kupalara ve şampiyonlukları hedefleyen biridir. Fenerbahçe'de başarılı olacağına inanıyorum" dedi.

FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLACAK MI?

Ajansspor'un aktardığına göre Jorge Jesus'un transfer listesinde bulunan tecrübeli stoper, sarı-lacivertlilere transfer olma ihtimali hakkında ise şunları söyledi: "Bu işleri menajerim yönetiyor. Ama biliyorum ki pek çok kulüple temas halinde. Ben şu anda tatildeyim ve fazla detaya sahip değilim."

"HER FUTBOLCU FENERBAHÇE'DE OYNAMAK İSTER"

Sözlerine devam eden Naldo, "Büyük takımlarda futbol oynamak önemli. Fenerbahçe büyük bir kulüp ve elbette her futbolcu orada oynamak ister. Menajerimin aynı zamanda Jorge Jesus'la da bağlantısı var. Pek çok kulüple görüşme yaptığını biliyorum" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Antalyaspor forması ile 38 karşılaşmada görev alan Naldo, 5 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. 33 yaşındaki tecrübeli stoper, 7 defa sarı kart gördü.