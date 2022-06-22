Schalke 04'ten flaş Ozan Kabak açıklaması! Takımda olmayacak...
Schalke 04 Sportif Direktörü Rouven Schröder, Ozan Kabak'ın gelecek sezon lacivert beyazlı takımda olmayacağını açıkladı.
2. Bundesliga'dan 1. Bundesliga'ya yeniden yükselen Alman futbolunun köklü kulüplerinden Schalke 04'te sportif direktör Rouven Schröder, Ozan Kabak'ın geleceğine dair açıklama yaptı.
Sport Bild'e konuşan Rouven Schröder, Ozan Kabak'ın kısa süre içerisinde yeni kulübüne gitmesini düşündüklerini söyledi. Schröder, gelecek sezon Ozan Kabak'ın Schalke kadrosunda olmayacağını da açıkladı.
Schröder, "Ozan Kabak ile ilgilenen ve transferini isteyen kulüpler var. Görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Gerçek şu ki Ozan Kabak, gelecek sezonun Schalke kadrosunda yer almayacak." açıklamasını yaptı.
SCHALKE 15 MİLYON EURO ÖDEDİ
22 yaşındaki milli stoper Ozan Kabak, Galatasaray altyapısından yetiştikten sonra profesyonel oldu ve Ocak 2019'da 15 milyon euro bonservis bedeliyle Schalke 04'e transfer oldu.
Schalke ile küme düşme acısı yaşayan Ozan, Şubat 2021'de yarım sezonluğuna ve 1.1 milyon euro ücretle Liverpool'a kiralandı. Geçen sezonu 4 milyon euro kiralama bedeliyle Norwich'te geçiren Ozan, 10 Premier Lig maçında oynadı.
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