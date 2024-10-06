Schalke 04'ün yeni hocası resmen belli oldu!

Almanya 2. Futbol Ligi (2. Bundesliga) ekibi Schalke 04, teknik direktörlük görevine Kees van Wonderen'in getirildiğini açıkladı.

Schalke 04'ün yeni hocası resmen belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.10.2024 - 17:42

Karel Geraerts'i görevden alan Schalke 04, yeni teknik direktörünü belirledi.

Alman ekibi, teknik direktörlük görevine son olarak Heerenveen'de görev yapan Kees van Wonderen'i getirdi.

HOLLANDA MİLLİ TAKIMI'NDA ÇALIŞMIŞTI

55 yaşındaki Hollandalı teknik direktör Heerenveen dışında Go Ahead Eagles'ı da çalıştırdı.

Wonderen ayrıca, 2018-19 yılında Hollanda Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevinde de bulunmuştu.

Bundesliga 2'de mücadele eden Schalke'de milli futbolcu Kenan Karaman forma giyiyor.


Etiketler: #Kees van Wonderen #Schalke 04 #2. bundesliga #Teknik Direktör

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