Schlotterbeck, Avrupa devlerini peşine taktı

Borussia Dortmund forması giyen Nico Schlotterbeck ile; Arsenal, Barcelona, Liverpool, Real Madrid ve Newcastle United'ın ilgilendiği iddia edildi.

Schlotterbeck, Avrupa devlerini peşine taktı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.03.2025 - 10:03

Borussia Dortmund'un savunma oyuncusu Nico Schlotterbeck, performansıyla transferin gözde ismi oldu.

Bild'de yer alan habere göre, Alman savunma oyuncusu ile Avrupa'nın önemli ekipleri ilgileniyor.

Alman basınındaki haberde, Schlotterbeck ile Arsenal, Barcelona, Liverpool, Newcastle United United ve Real Madrid'in ilgilendiği belirtildi.

Borussia Dortmunda da 25 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmak ve yeni sözleşme imzalamak istiyor.

Borussia Dortmund'da bu sezon 36 maçta forma giyen Schlotterbeck, 4 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olarak gösterilen Alman savunma oyuncusunun Borussia Dortmund ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.


Etiketler: #Nico Schlotterbeck #Borussia Dortmund #transfer

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