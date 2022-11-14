Scolari teknik direktörlük kariyerini noktaladı
Brezilyalı teknik direktör Luiz Felipe Scolari, kariyerini sonlandırdı. Brezilya Milli Takımı'nı 2002 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa taşıyan Scolari, Portekiz'in ise 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finale çıkmasını sağladı.
Brezilya Birinci Futbol Ligi ekibi Athletico Paranaense'yi çalıştıran Luiz Felipe Scolari, teknik direktörlük kariyerini sonlandırdı.
74 yaşındaki Brezilyalı teknik direktör, Athletico Paranaense'nin Botafogo'yu 3-0 yenerek ligi 6. sırada bitirdiği ve Libertadores Kupası'na katılma hakkı kazandığı maçtan sonra emeklilik kararını açıkladı.
Brezilya Milli Takımı'nı 2002 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa taşıyan Scolari, Portekiz'in ise 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finale çıkmasını sağladı.
Kariyerinin büyük kısmını ülkesinde geçiren Scolari, Gremio'yla 1995'te, Palmeiras'la da 1999'da Libertadores Kupası'nı kazandı.
2008-09 sezonunda 7 ay boyunca Chelsea'yi çalıştıran Scolari, Brezilya'nın, ev sahibi olduğu 2014 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Almanya'ya 7-1 yenildiği tarihi maçta da kulübedeydi.
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